Ressources Dans la même catégorie

Conférence François Martin de Vitré, apothicaire aventurier De compagnie des Indes, l’Histoire a retenu celle de Colbert avec ses soieries et son thé, ses porcelaines chinoises...

Podcast La véritable histoire du duc de Sully, le fidèle ministre d’Henri IV Le duc de Sully, né Maximilien de Béthune en 1560, est l’une des figures les plus emblématiques du règne...

Article 4 infos insolites sur les Mayas La civilisation maya fascine encore aujourd’hui par son raffinement, ses mystères et ses avancées spectaculaires. Souvent associée à ses...

Podcast La révolution alphabétique chez les Indiens Comment mesurer la révolution alphabétique du XVIe siècle ? Afin de répondre à cette question, Serge Gruzinski la compare...

Podcast Marie-Antoinette, l’inconnue la plus célèbre de l’histoire Mille fois représentée et analysée, Marie-Antoinette semble indémodable. Figure mouvante selon les inclinaisons politiques, elle est tantôt dévote, tantôt...

Article 4 infos insolites sur Léonard de Vinci Léonard de Vinci est souvent présenté comme l’artiste et l’inventeur par excellence, figure intemporelle de la Renaissance. On connaît...

Podcast François Ier, portrait acide François Iᵉʳ, roi de France de 1515 à 1547, reste l’une des figures les plus marquantes de la Renaissance...

Conférence L’enfance de Louis XV : la fabrique d’un roi On envisage toujours les rois comme des adultes : pour- tant, plusieurs ont été des rois enfants. C’est le...

Documentaire L’ascension de John Ward, de simple marin à pirate redouté John Ward, personnage fascinant et controversé, incarne l’une des métamorphoses les plus captivantes de l’histoire de la piraterie. Né...

Documentaire Richelieu Le Cardinal de Richelieu, dont le nom complet était Armand Jean du Plessis, Duc de Richelieu, était un ecclésiastique...

Documentaire Château d’Arcelot Le Château d’Arcelot fut construit au début et milieu du XVIIIème siècle par l’architecte en chef de la province,...

Documentaire Marie-Antoinette, les derniers secrets d’une reine Depuis plus de deux siècles les fans de Marie-Antoinette se demandent si elle a réellement vécu un roman d’amour...

Documentaire Le mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon Retour sur l’un des mariages les plus discrets de l’Histoire de France, celui de Louis XIV et de sa...

Documentaire Le Royaume de Magellan | L’incroyable périple de Magellan (3/4) Entre 1519 et 1522, la flotte du navigateur portugais Fernand de Magellan réalisa le premier tour du monde de...

Podcast Richelieu et le siège de la Rochelle Le siège de La Rochelle, qui s’est déroulé de 1627 à 1628, est l’un des épisodes les plus emblématiques...

Documentaire Le village des esclaves insoumis Dans l’est des États-Unis se trouve un territoire qui intrigue depuis toujours les chercheurs et les historiens. Le Great...

Documentaire Un samouraï au Vatican Retour sur l’épopée extraordinaire de la première ambassade de l’histoire du Japon, à la croisée des enjeux commerciaux, politiques...