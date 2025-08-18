Plongez dans la découverte de la civilisation Inca et de ses lieux mythiques.
Réalisateur : Jacques Vichet
De compagnie des Indes, l’Histoire a retenu celle de Colbert avec ses soieries et son thé, ses porcelaines chinoises...
Le duc de Sully, né Maximilien de Béthune en 1560, est l’une des figures les plus emblématiques du règne...
La civilisation maya fascine encore aujourd’hui par son raffinement, ses mystères et ses avancées spectaculaires. Souvent associée à ses...
Comment mesurer la révolution alphabétique du XVIe siècle ? Afin de répondre à cette question, Serge Gruzinski la compare...
Mille fois représentée et analysée, Marie-Antoinette semble indémodable. Figure mouvante selon les inclinaisons politiques, elle est tantôt dévote, tantôt...
Léonard de Vinci est souvent présenté comme l’artiste et l’inventeur par excellence, figure intemporelle de la Renaissance. On connaît...
François Iᵉʳ, roi de France de 1515 à 1547, reste l’une des figures les plus marquantes de la Renaissance...
On envisage toujours les rois comme des adultes : pour- tant, plusieurs ont été des rois enfants. C’est le...
Julian Davison quitte Istanbul pour l’île de Malte, l’un des sièges les plus extraordinaires de l’Histoire européenne : il...
John Ward, personnage fascinant et controversé, incarne l’une des métamorphoses les plus captivantes de l’histoire de la piraterie. Né...
Princesse d’un minuscule Etat allemand, Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst (1729-1796) n’a que 14 ans lorsqu’elle est présentée au...
Le Cardinal de Richelieu, dont le nom complet était Armand Jean du Plessis, Duc de Richelieu, était un ecclésiastique...
Le Château d’Arcelot fut construit au début et milieu du XVIIIème siècle par l’architecte en chef de la province,...
Depuis plus de deux siècles les fans de Marie-Antoinette se demandent si elle a réellement vécu un roman d’amour...
Retour sur l’un des mariages les plus discrets de l’Histoire de France, celui de Louis XIV et de sa...
Entre 1519 et 1522, la flotte du navigateur portugais Fernand de Magellan réalisa le premier tour du monde de...
Le siège de La Rochelle, qui s’est déroulé de 1627 à 1628, est l’un des épisodes les plus emblématiques...
Dans l’est des États-Unis se trouve un territoire qui intrigue depuis toujours les chercheurs et les historiens. Le Great...
Retour sur l’épopée extraordinaire de la première ambassade de l’histoire du Japon, à la croisée des enjeux commerciaux, politiques...
Louis XIII de France, connu sous le surnom de « Louis le Juste », naquit le 27 septembre 1601 au château...
