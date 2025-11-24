Ressources Dans la même catégorie

Article 1518 – L’épidémie de danse de Strasbourg En juillet 1518, la ville de Strasbourg fut le théâtre d’un événement étrange et inexplicable, dont les répercussions résonnent...

Documentaire Histoire d’amour et de politique au monastère royal de Brou Le monastère royal de Brou fût construit par amour… mais témoignait en même temps d’une ambition politique ! Marguerite...

Podcast Angélique du Coudray, une sage-femme extraordinaire Cette sage-femme auvergnate du XVIIIème siècle a révolutionné les techniques d’accouchement, permettant à la mortalité infantile de reculer. Découvrez...

Documentaire L’Incroyable périple de Magellan Entre 1519 et 1522, la flotte du navigateur portugais Fernand de Magellan réalisa le premier tour du monde de...

Documentaire Document rare : un des premiers plans de cadastre de France ! La bibliothèque du Château de Bouligneux recèle un héritage rare : une carte cadastrale, réalisée en 1778, parfaitement conservée....

Documentaire Le Grand incendie qui a tout changé Après le Grand incendie de Londres en 1666, la ville a pu renaître de ses cendres et de nouvelles...

Conférence Diderot, le combattant de la liberté Brillant élève chez les jésuites de Langres, le jeune Diderot monte à Paris pour y terminer ses études secondaires...

Podcast Comment la bête du Gévaudan est devenue une légende ? La campagne du Gévaudan, un plateau du Massif central couvert de landes broussailleuses, arrosé de pluies abondantes et baigné...

Article Il était une fois l’Amérique Il était une fois un continent mystérieux, vaste et inexploré, que les Européens allaient découvrir au prix d’audace, de...

Documentaire Château d’Arcelot Le Château d’Arcelot fut construit au début et milieu du XVIIIème siècle par l’architecte en chef de la province,...

Documentaire Secrets d’histoire – Soliman le magnifique Le sultan Soliman a régné durant 46 ans sur l’empire ottoman, de 1520 à 1566. Il en a assuré...

Conférence Le miroir de toilette d’Elisabeth-Charlotte Le miroir de toilette d’Elisabeth-Charlotte, le symbole retrouvé de l’art et de la vie de cour en Lorraine par...

Documentaire La folle histoire des grands hommes : René Descartes René Descartes, né le 31 mars 1596 à La Haye-en-Touraine, aujourd’hui Descartes (Indre-et-Loire), et mort le 11 février 1650...

Conférence Peindre pour le roi Peindre pour le Roi répond nécessairement à des besoins et des attentes particulières. Mais que signifiait exactement peindre pour...

Documentaire Dancing with Cortes Un road trip raconte la conquête du Mexique et de l’empire aztèque faite par Hernán Cortés et sa petite...

Documentaire Chambord – Le château, le roi et l’architecte Du projet d’un pavillon de chasse imaginé par le jeune François Ier au rôle mystérieux joué par Léonard de...

Podcast La légende du cheval de Dalécarlie C’est l’un des symboles de la Suède. Découvrez la légende qui se cache derrière cette petite figurine en bois...

Podcast Qui était Anne d’Autriche ? Née en Espagne en 1601, peu de jours avant la naissance de Louis XIII, Anne d’Autriche est partie à...