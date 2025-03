Documentaire

Sur fond de trahison familiale et de querelles dynastiques, Stéphane Bern propose de retracer la vie de Marie 1re, reine d’Angleterre, surnommée Marie la Sanglante à cause des supplices qu’elle a infligé sous son règne aux protestants. Fille d’Henry VIII, Marie a été écartée de la succession au trône en 1534. Avec des efforts tenaces, elle parvient à s’emparer du pouvoir en 1556, et devient la première femme à être couronnée reine d’Angleterre et à diriger le pays en son propre nom. Stéphane Bern suit ses traces du palais de Hampton Court sur la Tamise à la Tour de Londres, en passant par Ludlow, où Marie a passé son enfance, et la cathédrale de Winchester, où elle épouse le futur roi d’Espagne, devenant ainsi reine d’Angleterre et d’Irlande, mais aussi d’Espagne, de Sicile et de Naples.