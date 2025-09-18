L’art de la séduction n’est pas donné à tout le monde, mais déjà à l’époque géorgienne, certains prétendaient pouvoir vous l’apprendre.
Thanksgiving, ou l’Action de grâce, est bien plus qu’une simple fête inscrite dans le calendrier américain. C’est un moment...
Stéphane Bern raconte le génie de la musique qui a quitté Salzbourg et a ébahi les cours, de Paris...
Né au sein de la noblesse anglaise, sir Philip Sidney est le produit d’une lignée d’individus influents. Son père,...
Stéphane Bern raconte un ouvrage colossal rédigé sous la direction de Diderot et d’Alembert, celui qu’on nomme dictionnaire raisonné...
Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de consacrer sa vie à la...
Nicolas Copernic, astronome et mathématicien polonais du XVe et XVIe siècle, est l’une des figures les plus marquantes de...
Génie militaire et mentor de Louis XIV, Henri de La Tour d’Auvergne, dit Turenne eut le privilège rare de...
L’année 1715 est généralement considérée comme une année de césure : celle du passage du Grand Siècle au Siècle...
Au cœur du XVIe siècle, Ivan le Terrible régnait sans partage sur la Russie. Ce tsar, connu pour sa...
Du projet d’un pavillon de chasse imaginé par le jeune François Ier au rôle mystérieux joué par Léonard de...
Au-delà des mers d’Europe, la rivalité séculaire entre la France et l’Angleterre, souvent surnommée la « perfide Albion », se transposa...
Retour sur la fabuleuse histoire des joyaux de la couronne, des bijoux mythiques et très précieux. Ce véritable trésor,...
La banqueroute du système financier imaginé par l’écossais John Law pour liquider la dette colossale laissée par le règne...
Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule sur plus de trois siècles l’histoire du monde...
René Descartes, né le 31 mars 1596 à La Haye-en-Touraine, aujourd’hui Descartes (Indre-et-Loire), et mort le 11 février 1650...
Enfouie sous la glace pendant des siècles, une forteresse oubliée ressurgit et retrace l’histoire de la Sibérie. En Sibérie...
On envisage toujours les rois comme des adultes : pour- tant, plusieurs ont été des rois enfants. C’est le...
À la fin du XVIe siècle, dans un Japon convulsé par la guerre civile, Tokugawa Ieyasu parvient à assujettir...
Dans l’Angleterre du XVIe siècle, Henri VIII, héritier des Tudor, règne en maître sur son royaume comme sur sa...
En 1773, le jeune médecin suisse Louis Odier considère que : « le gros des médecins particulièrement hors de...
