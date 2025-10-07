Découvrez le destin de Louise de Bourbon Condé, une princesse du XVIIe siècle qui a cru qu’elle pourrait devenir Reine un jour… Pourtant, en mars 1692, celle qui est la petite-fille du Grand Condé, l’un des généraux les plus proches de Louis XIV, n’épouse « que » le duc du Maine, l’un des enfants naturels que Louis XIV a eus avec Madame de Montespan. Un parti qui n’a rien de glorieux… Mais la désormais duchesse du Maine a de l’ambition. Quels événements vont lui permettre de se rapprocher du pouvoir ? Quels traits de caractère vont lui permettre de se forger un destin hors-normes ?