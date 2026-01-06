Podcast

Du nom de Nicolas Machiavel, nous retenons surtout Le Prince, son œuvre majeure. Mais derrière l’écrivain et le théoricien du pouvoir, il y a un homme d’action : diplomate, serviteur de la République de Florence, témoin des guerres d’Italie et des bouleversements de son temps.

Dans cette émission, l’historien Jean-Louis Fournel, interrogé par Christophe Dickès, redonne chair et souffle à Machiavel : son parcours, ses convictions, son rapport au pouvoir et à la liberté. Entre pensée politique et expérience vécue, découvrez un Machiavel profondément moderne.