Documentaire

Ces esclaves étaient tous Malgaches et y vécurent plus de 15 ans et la majorité d’entre eux y moururent ; seul 7 femmes et un bébé de 8 mois ont survécu et rapatrié à l’Ile Maurice au service du gouverneur. Ca ne donne pas le droit à l’Ile Maurice et la France de revendiquer cette Île, les seuls sépultures sur l’Île de Tromelin sont malgaches.