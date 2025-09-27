Franchir des cols alpins, à pied ou à cheval, équipés d’armures comme les chevaliers à l’époque de François Ier… C’est l’expédition hors normes dans laquelle se sont lancés des scientifiques grenoblois. Objectif : quantifier avec des données modernes la pénibilité, l’effort et les contraintes d’une telle marche armée.