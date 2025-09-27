Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’héritage du Roi Soleil (1715-1722) – La guerre des trônes Aux archives nationales à Paris, Bruno Solo rouvre avec émotion le testament de feu roi Louis XIV. Un document...

Documentaire Sans-Souci, le palais de Frédéric le Grand Cœur de la Prusse sous Frédéric le Grand, le somptueux palais de Sans-Souci a accueilli les penseurs des Lumières,...

Article Guillaume Penn fonde la Pennsylvanie Né à Londres en 1644, Guillaume Penn s’engage très jeune dans un cheminement spirituel audacieux. À seulement vingt-deux ans,...

Documentaire Marie Stuart, l’énigme des lettres codées Début 2023, trois « casseurs de code » amateurs annoncent avoir retrouvé et déchiffré une cinquantaine de missives de Marie Stuart....

Podcast Contester sous l’Ancien Régime Les doléances ou « cahiers de doléances » restent intimement liés à la Révolution française, puisqu’ils ont été rédigés...

Podcast Blaise Pascal, un prodige français Franck Ferrand et ses invités retracent la vie de Blaise Pascal, figure emblématique du 17ème siècle dans les domaines...

Documentaire Comment se séduisait-on il y a 300 ans ? L’art de la séduction n’est pas donné à tout le monde, mais déjà à l’époque géorgienne, certains prétendaient pouvoir...

Article Thanksgiving, une tradition américaine incontournable Thanksgiving, ou l’Action de grâce, est bien plus qu’une simple fête inscrite dans le calendrier américain. C’est un moment...

Documentaire Secrets d’Histoire – Louis XIV, l’homme et le Roi Il est peut-être le plus célèbre des rois de France. Louis XIV, né Louis-Dieudonné, naît le 5 septembre 1638....

Conférence François Martin de Vitré, apothicaire aventurier De compagnie des Indes, l’Histoire a retenu celle de Colbert avec ses soieries et son thé, ses porcelaines chinoises...

Article Les pèlerins du Mayflower Un jour marquant dans l’histoire, le 16 décembre 1620, a vu un groupe de personnes courageuses entreprendre un voyage...

Documentaire Vatel, l’excellence à la vie à la mort Allons à la rencontre François Vatel. Cette légende française fût pâtisseur-traiteur, intendant ou encore maître d’hôtel au service des...

Documentaire Le « négrillon » de Versailles En 1771, le peintre Gautier d’Agoty réalise une gravure représentant Jeanne du Barry, illustre maîtresse du roi Louis XV,...

Documentaire Gottfried Wilhelm Leibniz – Génie d’hier et d’aujourd‘hui Gottfried Wilhelm Leibnizn, né à Leipzig le 1er juillet 1646 et mort à Hanovre le 14 novembre 1716, est...

Documentaire Les Rois de France : Louis XV et Madame de Pompadour Madame de Pompadour fut la maîtresse, amie et conseillère de Louis XV, et elle demeura auprès de lui jusqu’à...

Documentaire Quelle aventure – A la cour du roi Louis XIV Fred et Jamy nous font découvrir la vie a la cour du roi Louis XIV dit le roi soleil,...

Documentaire Paris-berlin – 1/4 – Les frères ennemis (1650-1789) Qu’y a-t-il de commun entre la ville la plus peuplée de son époque et une capitale en devenir qui...