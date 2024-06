Conférence

Le regard vif et aiguisé de ces deux membres de la cour de Versailles dépeint les personnages de la famille royale sous un jour critique et piquant. Grâce à leurs plumes, les événements deviennent immédiatement vivants. Avec la complicité des artistes de La Compagnie Baroque, c’est une cour de France vue comme une chronique au jour le jour qui se laisse entendre et découvrir, sans oublier les ponctuations musicales de pièces contemporaines aux écrits.