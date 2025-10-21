Documentaire

Le château de Versailles incarne à la perfection l’ambition démesurée de Louis XIV, aussi connu sous le nom de Roi-Soleil. Construit à partir de l’ancien pavillon de chasse de son père, Louis XIII, Versailles s’est rapidement transformé en un symbole éclatant de la monarchie absolue et de la puissance royale. Dès 1661, Louis XIV décide de faire de ce château l’épicentre de son pouvoir, reflétant son désir de centraliser le pouvoir et d’affirmer son autorité sur la noblesse et le royaume tout entier.

La magnificence de Versailles se traduit d’abord par ses dimensions impressionnantes. Le château, en constante expansion tout au long du règne du roi, comprend des centaines de pièces, des galeries somptueuses comme la célèbre Galerie des Glaces, et des appartements richement décorés. Cette grandeur architecturale est une manière pour Louis XIV de se présenter comme le roi par excellence, un monarque à la fois inégalé et inébranlable. Les vastes jardins à la française, conçus par André Le Nôtre, viennent encore renforcer cette image de contrôle absolu : ils sont minutieusement agencés selon des plans géométriques stricts, une métaphore de l’ordre que le roi impose à son royaume.