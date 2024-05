5 outils que vous devez avoir sur votre téléphone et ordinateur

Article

Une multitude d’applications sont disponibles pour vous permettre d’utiliser votre smartphone et votre ordinateur de façon plus efficace. Que vous soyez chef d’entreprise, entrepreneur ou simple utilisateur, les 5 applications sélectionnées ici sont idéales pour plusieurs facteurs.

Des applications qui vous permettent de faire des économies. Des outils qui centralisent toutes vos applications dans un seul endroit, des logiciels de tableau blanc et des applications de jeux d’intelligence.

Revolut, application pour smartphone

La solution 3.0 Revolut est un porte-monnaie numérique. Vous pouvez y déposer de l’argent à des fins d’achat en ligne ou effectuer des dépôts en ligne sur les sites comme https://1xbet.cd/fr/line. L’application propose également une carte bancaire pour vos transactions. Qu’est-ce qui différencie Revolt d’un compte bancaire classique ?

Le porte-monnaie digitalisé n’autorise pas de compte découvert et c’est l’astuce idoine pour affecter un budget mensuel et gérer un compte en couple ou en famille. L’application est gratuite, mais des frais de transaction sont prélevés chez les commerçants.

Curiosity, logiciel pour PC

Curiosity est une des applications de productivité les plus connues. Elle propose un espace central pour la recherche des fichiers et des applications sur votre smartphone, ce qui vous permet de gagner un temps précieux.

L’outil se connecte aux applications que vous utilisez au quotidien et prend en compte les outils cloud à l’instar de Slack ou Google Drive. La barre de commande de Curiosity est animée par des raccourcis qui favorisent l’accès rapide aux applications. Elle dispose aussi d’un navigateur de fichiers pour rechercher des fichiers de manières plus approfondies en utilisant des options de filtrage plus avancées.

Pour les sécuriser, vos données sont conservées sur votre ordinateur et ne sont pas envoyées dans le cloud. Ce n’est pas le cas avec d’autres applications de recherche. Elle est disponible gratuitement sur Windows et Mac.

Peak, application pour smartphone

Si vous souhaitez stimuler votre cerveau avec des activités amusantes, Peak est votre allié. Cette application d’exercice cérébral dispose de :

jeux pour optimiser les fonctions cérébrales, la créativité et la concentration

puzzles

exercices modulés selon vos performances vous permettant d’avoir un suivi sur votre progrès, au fur et à mesure.

Peak participe au développement personnel de ses utilisateurs en favorisant leur amélioration de soi. Elle propose plus de 40 jeux allant des puzzles aux jeux de réflexion. Elle est disponible gratuitement, mais un abonnement est nécessaire pour obtenir la version PRO.

Micro, application pour PC

Le télétravail et les travaux en ligne se font de plus en plus populaires et les équipes sont géographiquement dispersées. Des réunions se tiennent en ligne régulièrement, mais il est souvent difficile de créer des ateliers de tableau blanc novateurs. C’est là qu’intervient l’application Micro.

C’est d’abord un tableau blanc, mais elle dispose d’un outil qui permet de générer une carte heuristique que vous pouvez partager avec vos collaborateurs. Cela permet de collaborer en temps réel avec une interface très bien conçue et des packs de templates gratuits. En plus, Micro peut être synchronisé avec Slack pour rassembler votre équipe.

Otter.AI

C’est un outil de transcription vocale. Il transcrit vos conversations en texte automatiquement. Utilisez cette application pour vos réunions et les interviews. Si vous êtes étudiant, c’est l’idéal pour prendre des notes salle grâce à sa capacité de capture et d’organisation de vocal. Dans vos transcriptions, il est possible d’effectuer la recherche de mots-clés afin de vite retrouver une information.