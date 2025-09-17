Le bio coûte bien plus cher que les produits conventionnels : à produits comparables, c’est de 40 à 50 % plus cher. C’est d’ailleurs pour ça que le bio a du mal à se développer : c’est environ 5% seulement de ce que l’on met dans nos assiettes. Pour faire simple, il y a 3 grandes raisons à ces prix plus élevés.