Documentaire

Pourquoi la machine à laver de nos grands-parents durait-elle 30 ans… alors que nos téléviseurs, smartphones et ordinateurs tombent en panne après seulement quelques années ?

Dans cette enquête choc, Cash Investigation plonge au cœur d’un système industriel où la durée de vie des produits semble soigneusement calibrée. Téléviseurs aux condensateurs fragiles, ordinateurs conçus pour durer deux ans, smartphones impossibles à réparer… L’obsolescence programmée est-elle un mythe ou une stratégie assumée ?

Entre stratégies marketing, course au design, verrouillage technologique et impossibilité de réparation, cette investigation révèle comment fabricants et consommateurs participent à une spirale de surconsommation aux conséquences écologiques majeures.

Déchets électroniques, extraction de métaux rares, batteries inamovibles, vis propriétaires… Derrière l’innovation, un modèle économique basé sur le remplacement permanent.



Un documentaire de Anna Salzberg