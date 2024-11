Article

L’année 2025 s’annonce riche en bouleversements et opportunités astrologiques, influençant aussi bien les aspects personnels que collectifs de nos vies. Voici un aperçu des 10 événements astrologiques les plus marquants de l’année, qui guideront nos trajectoires individuelles et sociétales. Pour plus de détails, vous pouvez toujours consulter votre horoscope pour l’année 2025.

1. Le retour de Pluton en Capricorne

En janvier, Pluton effectuera un retour temporaire dans le signe du Capricorne avant de revenir définitivement en Verseau. Ce mouvement invite à revisiter les structures de pouvoir et à réfléchir sur nos responsabilités collectives et individuelles. Ce sera une période de révision et de transformation profonde.

2. La conjonction de Saturne et Neptune en Bélier

En mai, Saturne et Neptune se rencontreront dans le signe du Bélier. Cette conjonction rare marquera l’interaction entre rêves et réalité, offrant une opportunité unique d’allier inspiration et pragmatisme. Un moment idéal pour démarrer des projets innovants tout en posant des bases solides.

3. L’éclipse solaire totale en Balance – 29 mars

L’éclipse solaire totale en Balance mettra en lumière les relations et la quête d’équilibre. Ce phénomène astrologique sera une opportunité de réévaluer nos partenariats, qu’ils soient personnels ou professionnels, et de construire des bases plus harmonieuses.

4. L’éclipse lunaire partielle en Taureau – 18 octobre

Cette éclipse lunaire partielle en Taureau soulèvera des questions liées à la sécurité matérielle et aux valeurs personnelles. Ce sera un moment propice pour repenser notre gestion des ressources et identifier les blocages qui entravent notre sentiment de stabilité.

5. Le passage direct d’Uranus en Gémeaux

En juin, Uranus reprendra son mouvement direct dans le signe des Gémeaux. Ce transit stimulera l’innovation et apportera de nouvelles perspectives dans les domaines de la communication et des technologies. Une période idéale pour développer des idées originales et améliorer nos capacités d’expression.

6. La conjonction de Jupiter et Vénus en Cancer

En juillet, Jupiter et Vénus se rencontreront dans le signe du Cancer, favorisant les relations harmonieuses et la croissance dans la sphère familiale. Cette conjonction incitera à exprimer l’amour et à renforcer les liens affectifs.

7. L’entrée de Mars en Lion

En août, Mars entrera dans le signe du Lion, apportant une énergie de confiance et de créativité. Ce transit soutiendra les personnes souhaitant exprimer leur individualité et atteindre leurs objectifs avec passion et détermination.

8. La rétrogradation de Mercure en Scorpion

En octobre, Mercure entamera sa rétrogradation dans le signe du Scorpion, créant des défis en matière de communication. Cette période sera idéale pour revisiter des affaires passées et éviter les malentendus en adoptant une approche réfléchie.

9. L’entrée de Saturne en Taureau

En novembre, Saturne passera dans le signe du Taureau, mettant l’accent sur la stabilité et la praticité. Ce transit encouragera les décisions à long terme et la consolidation de projets durables.

10. L’éclipse lunaire totale en Gémeaux – 16 décembre

Pour clôturer l’année, une éclipse lunaire totale en Gémeaux soulignera l’importance de la communication et de la recherche de connaissances. Un moment idéal pour redéfinir ses aspirations et aligner ses visions sur de nouveaux objectifs.

L’année 2025 sera marquée par des énergies astrologiques puissantes, offrant des opportunités de transformation et d’évolution. Ces événements nous inciteront à naviguer entre défis et découvertes, à cultiver notre croissance personnelle et à nous adapter aux changements globaux. Préparez-vous à embrasser ces énergies et à tirer le meilleur parti des leçons qu’elles apporteront!