Documentaire



Comme chaque année en France, l’arrivée des beaux jours marque la saison des vide-greniers ! À Champagne-sur-Oise, cet événement attire depuis 25 ans jusqu’à 3 000 visiteurs à la recherche de bonnes affaires, notamment des vêtements et de l’électroménager à bas prix. Dans les rues, des centaines de stands regorgent d’objets anciens en quête d’une nouvelle vie : en tout, près de 300 exposants ont réservé leur emplacement pour vendre ce dont ils ne se servent plus et gagner un peu d’argent. Les clients affluent pour réserver leur emplacement, vendre et acheter au meilleur prix.