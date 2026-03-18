Face à la perte d’un proche, le temps semble se figer, pourtant l’horloge administrative s’accélère instantanément. Gérer l’urgence tout...
8 français sur 10 achètent chaque année de nouvelles décorations de Noël. Mais qui se cache derrière le business...
Téléphone, télévision, lave-linge… on a tous été confrontés un jour à une panne. Et entre le coût de la...
Fini le tourisme de masse, aujourd’hui ce qui se vend le mieux en terme de vacances, c’est le haut...
L’étiquette d’un yaourt ne sert pas simplement à indiquer le parfum ou la date de fabrication. Elle incarne aussi...
Enquête complète sur la tarification des billets TGV jugée par les consommateurs de plus en plus abusive et complexe....
Lorsqu’on est propriétaire d’une remorque, que ce soit pour des raisons de loisirs, comme transporter un bateau ou un...
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Bien que l’administration publique dispose des prérogatives de puissance publique, ses actes peuvent être attaqués devant une juridiction lorsqu’ils...
C’est une conséquence de notre mode de consommation frénétique. Un Français produit environ 600 kilos de déchets par an,...
Les consommatrices et consommateurs s’en rendent bien compte en faisant leurs courses : tout ou presque a augmenté. Certains...
Un couple peut fêter différents événements. Que cela soit l’anniversaire de leur rencontre ou de leur mariage. C’est avant...
Le baromètre est un instrument essentiel pour comprendre et prévoir les conditions météorologiques. Utilisé depuis des siècles, il permet...
Votre dossier médical est un recueil précieux et confidentiel d’informations sur votre santé, retraçant votre parcours de soins. Mais qui est...
C’est un secteur qui brasse énormément d’argent, souvent pour le plus grand malheur des consommateurs. Chaque année, la DGCCRF...
Le vapotage, ou l’utilisation de la cigarette électronique, est souvent perçu comme un phénomène moderne. Pourtant, l’idée de remplacer...
L’argenterie, qu’elle orne une table de fête, une commode ancienne ou qu’elle repose dans une vitrine comme un trésor...
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En France, l’accès à une potable est un droit pour tous. Pourtant, il peut arriver que l’eau de votre...
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