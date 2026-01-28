Article

Le gaspillage alimentaire constitue un enjeu écologique et économique majeur. Chaque année, environ 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées en France, ce qui représente une valeur de plus de 16 milliards d’euros. Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel d’adopter des gestes simples et efficaces à la maison. Zoom sur les bonnes pratiques pour éviter le gaspillage alimentaire.

La première étape pour éviter le gaspillage alimentaire consiste à bien gérer les dates de péremption de ses aliments. Il est indispensable de connaître la différence entre la date limite de consommation (DLC) et la date de durabilité minimale (DDM).

Date limite de consommation (DLC) :

La DLC concerne les denrées périssables comme la viande, le poisson et les produits laitiers. Il s’agit de la date à partir de laquelle la qualité sanitaire de l’aliment n’est plus garantie. Manger un produit après sa DLC présente un risque pour la santé.

Date de durabilité minimale (DDM)

La DDM, anciennement appelée date limite d’utilisation optimale (DLUO), se rapporte aux produits à longue conservation tels que les conserves, les biscuits ou encore les boissons non-alcoolisées. Cette date indique la période pendant laquelle le produit conserve ses qualités gustatives et nutritionnelles. Il peut ainsi être consommé après cette date, sans danger pour la santé.

Ainsi, il est primordial d’organiser son réfrigérateur et ses placards en tenant compte de ces dates. Placez les produits dont la DLC approche à l’avant, pour les utiliser en priorité. De même, évitez d’acheter trop de produits ayant une DDM courte si vous ne pensez pas les consommer rapidement.

Respecter la chaîne du froid

Maintenir un aliment à bonne température entre son lieu de production et sa consommation permet de préserver sa qualité et sa sécurité sanitaire. La chaîne du froid doit absolument être respectée lorsque l’on manipule des denrées périssables telles que les viandes, les poissons ou encore les produits laitiers.

Pour cela, il convient de veiller à bien ranger ses courses en rentrant chez soi : placez immédiatement les produits frais et congelés dans le réfrigérateur ou le congélateur. Évitez également de les exposer à de fortes variations de température, en limitant par exemple le temps passé dans le coffre de votre voiture.

Cuisiner malin

Afin de réduire le gaspillage alimentaire, apprenez à accommoder vos restes et vos aliments abîmés. Voici quelques astuces :

Ne jetez plus vos légumes un peu flétris : ils peuvent être cuisinés sous forme de soupes, de purées ou de gratins.

: ils peuvent être cuisinés sous forme de soupes, de purées ou de gratins. Réalisez des compotes avec vos fruits trop mûrs , et réutilisez votre pain rassis pour confectionner du pain perdu.

, et réutilisez votre pain rassis pour confectionner du pain perdu. Utilisez les fanes de légumes (radis, carottes…) dans vos recettes de pesto maison.

Lorsque vous cuisinez, pensez également aux techniques permettant d’optimiser l’utilisation des ingrédients. Par exemple, dans la préparation des légumes, privilégiez une cuisson à la vapeur qui conserve mieux les vitamines et les minéraux. Pour plus d’idées de recette, cliquez ici .

Acheter en vrac

Acheter ses produits secs en vrac (céréales, légumineuses, épices…) permet de diminuer le gaspillage alimentaire. En effet, cela offre la possibilité d’adapter la quantité achetée selon ses besoins, sans être contraint par les emballages pré-déterminés. De plus, cela contribue à réduire la production d’emballages plastiques, ce qui est une excellente initiative écologique.

Planifier ses menus

Prendre un peu de temps chaque semaine pour élaborer ses menus peut s’avérer très bénéfique pour éviter le gaspillage alimentaire. En planifiant les repas, on sait exactement quels ingrédients seront nécessaires et on limite ainsi les aliments non-utilisés.

Une autre astuce consiste à se créer une liste de courses, correspondant précisément à ces besoins. Il sera alors plus facile de résister aux promotions du supermarché et aux achats impulsifs, qui sont souvent à l’origine du gaspillage. Vous pouvez aussi vous orienter sur des paniers repas (service de livraison en ligne Quitoque ou Hellofresh).

Partager ses aliments

Lorsque vous constatez que vous n’utiliserez pas certains ingrédients dans les temps, pensez à les partager avec vos voisins, votre famille ou encore des amis. Cela permet non seulement de réduire le gaspillage alimentaire, mais également de renforcer les liens sociaux.

Sites et applications pour partager

Il existe aujourd’hui nombreuses plateformes en ligne et applications mobiles permettant de donner ou de récupérer gratuitement des aliments. Voici quelques exemples :

Olio : une application anglaise permettant de mettre en relation des particuliers souhaitant partager leurs surplus alimentaires.

Mon Frigo-voisin : un site français mettant en relation des personnes vivant à proximité pour échanger des denrées et éviter ainsi le gaspillage.

En adoptant ces quelques gestes simples, chacun peut contribuer à réduire le gaspillage alimentaire et faire un geste écologique et économique. N’hésitez pas à partager vos astuces avec votre entourage pour diffuser ces bonnes pratiques !