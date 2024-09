Conférence

Tout le monde a son opinion sur l’existence ou l’inexistence des ovnis, sur l’attitude de la science ou des médias dans le débat. Pourtant les études, et a fortiori, les études scientifiques sur ces phénomènes sont rares mais elles existent, même si elles sont peu connues. Comment se fait-il que tout le monde estime avoir une opinion valable, alors que sur d’autres sujets les mêmes se déclareraient incompétents, et comment se fait-il que ces opinions estiment pouvoir se passer d’un véritable effort documentaire ? Les ovnis ont été l’objet de véritables débats et études scientifiques, mais le débat se trouve souvent dans l’impasse parce que la plupart d’entre nous ne le prend pas pour un sujet sérieux. Il est toutefois possible d’aborder la question des ovnis avec les outils scientifiques sans que cela ne représente un échec de la science au profit de l’irrationnel. Il s’agit notamment de montrer que les ovnis représentent non un obstacle mais une chance pour le développement de la culture scientifique.