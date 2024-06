Documentaire

Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes – scientifiques ou officiels du régime – se passionnent pour ces visiteurs du ciel… qui défraient régulièrement la chronique. Personne dans l’Empire du Milieu ne remet en cause leur existence. Un documentaire Un documentaire réalisé par Marjolaine Grappe, Edouard Bonnamour et Christophe Barreyre pour l’Effet Papillon