Documentaire

Dans ce documentaire exceptionnel, le phénomène des OVNI est étudié par des spécialistes tant sur le plan historique, technique que géographique et statistique. A partir de films et d’interviews sur les cas les plus connus, des experts tentent d’expliquer ces événements mystérieux. En complément, découvrez des films d’amateurs inédits, où apparaissent des images inattendues et inquiétantes ainsi que des fiches graphiques contenant des chroniques et des curiosités sur le sujet…