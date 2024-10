Conférence

La démonstration consiste à peindre sur un cheval le squelette et les muscles des membres, du dos et de l’encolure et d’examiner le fonctionnement articulaire et le jeu des groupes musculaires (synchronisation et coordination) du cheval en mouvement. Le cheval sera d’abord présenté au pas, au trot et au galop, puis au cours de différents exercices incluant l’abaissement de l’encolure et le reculer. La démonstration se terminera par une présentation à l’obstacle. Tout au long de ces situations, les interventions musculaires et le fonctionnement articulaire seront commentés pour en extraire les données utiles à l’entrainement et la rééducation des chevaux de sport.