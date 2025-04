Documentaire

Au zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher (41), les événements se succèdent, ne laissant aucun répit à Rodolphe Delord, qui dirige plus de 300 employés. La saison 2016 s’annonce chargée avec l’arrivée exceptionnelle de deux hippopotames après la construction de leur bassin, la gestation espérée de la femelle panda Huan Huan. Quant à Alphonse, le pélican né l’an dernier, il doit trouver sa place dans le spectacle des oiseaux. Pendant un an, le quotidien de l’établissement et de ses habitants – soigneurs, pensionnaires et visiteurs – a été suivi. Un documentaire de François Cardon