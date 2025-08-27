Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.
Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de...
Si le pigeon peut espérer s’en sortir lors d’une attaque horizontale, il n’a aucune chance lors d’un plongeon. Images...
Pilai Poonswad est appelée affectueusement la « grand-mère des calaos » par la communauté scientifique internationale. Depuis plusieurs années,...
Ce monde est le royaume des abysses – le plus vaste habitat de notre planète. Pourtant, certains mammifères marins...
Guidés par leur odorat et motivés par l’instinct de reproduction, les saumons doivent braver bien des dangers.
Ce crustacé est capable de percevoir les infrarouges, les ultraviolets, et même la lumière polarisée linéaire ou ondulée.
Nous nous sommes rendu au Salon de l’agriculture pour découvrir l’incroyable concept de cet exposant. Il produit du lait...
Des experts enquêtent sur les attaques spectaculaires de deux grands requins blancs. C’est dans l’environnement local que se trouve...
Pour mesurer la force des mâchoires du requin-tigre, ce scientifique tente de lui faire mordre un jouet très particulier.
Tandis que les lionnes mènent leurs troupes d’une main de fer, elles sont confrontées aux meutes de hyènes, unies...
Ces petits rongeurs d’Afrique sont de vrais héros – ils aident à se débarrasser des mines. Grâce à leur...
En agriculture, les humains ont toujours tenté de s’affranchir de la nature: en sélectionnant les variétés les plus productives,...
La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...
Alors que sa mère a mal estimé l’arrivée de la marée, un bébé veau-marin peine à rester en vie....
Le parc pational de Yellowstone abrite une guerre sans merci entre les meutes de loups qui s’affrontent, soit pour...
Le troisième épisode de la série nous plonge dans les profondeurs abyssales de l’océan, une partie de la terre...
Depuis 12 ans, Arcadio Rodaniche observe méticuleusement les calamars depuis sa base scientifique située près de Porto Bello au...
Dans le Grand Nord canadien, Gordon Buchanan plante son campement près d’une meute de loups arctiques pour les approcher...
Depuis LES DENTS DE LA MER, les requins cristallisent nos peurs les plus profondes. Pourtant, la plupart d’entre eux...
Nous replongeons à l’ère préhistorique, lorsque les dinosaures dominaient la planète. A travers ces deux épisodes, nous suivons un...
