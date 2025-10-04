Alors que d’autres migrent dans des régions chaudes chaque hiver, l’atypique poisson-loup reste dans l’obscurité des profondeurs. Images tirées du documentaire « Land of Ice and Snow ».
En voulant attraper une femelle bharal, cette panthère des neiges s’élance malgré elle dans le vide.
La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est...
Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...
Ces coléoptères se comportent de manière étonnamment complexe quand il s’agit d’attirer et de courtiser de potentielles partenaires. Pour...
Au fil des dernières décennies, les chercheurs ont observé un phénomène intriguant : la réduction de taille des sardines....
Le dauphin, majestueux habitant des mers, incarne à la fois la grâce aquatique et une intelligence rare dans le...
Au cœur du bassin du Congo, une mission extraordinaire se déploie pour protéger l’un des plus proches cousins de...
Iguane, mygale, requin… chez soi ou dans les parcs, on trouve une grande diversité d’espèces d’animaux sauvages élevés en...
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
C’est la lutte à mort entre loups arctiques et bœufs musqués.
Isabelle et Jean-François ont choisi de se rendre au Brésil au Pantanal, un biotope vaste comme la moitié de...
La petite attaque en piqué qui va bien !
Cette amoureuse des fleurs travaille de manière folle.
À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...
Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...
Dans le sud de la République Dominicaine, près de la frontière haïtienne, s’étend un immense lac d’eau salée, le...
Pourra-t-on un jour se passer complètement de l’expérimentation animale? En attendant à quoi ressemble concrètement la vie d’un mammifère...
Dans le désert du Namib, c’est la saison des amours pour les autruches. Le mâle va alors faire la...
