Documentaire Quelle influence a la lune sur les requins ? La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...

Documentaire Le léopard, prédateur menacé par l’Homme Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.

Documentaire A la découverte du Requin Bouledogue Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est...

Documentaire Ils pistent un léopard et assistent à un merveilleux spectacle Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...

Documentaire La séduction est risquée chez les lucanes Ces coléoptères se comportent de manière étonnamment complexe quand il s’agit d’attirer et de courtiser de potentielles partenaires. Pour...

Article Pourquoi les sardines sont-elles de plus en plus petites ? Au fil des dernières décennies, les chercheurs ont observé un phénomène intriguant : la réduction de taille des sardines....

Conférence Dauphin, qui es tu ? Le dauphin, majestueux habitant des mers, incarne à la fois la grâce aquatique et une intelligence rare dans le...

Documentaire Au bord de l’extinction : le combat des gorilles Au cœur du bassin du Congo, une mission extraordinaire se déploie pour protéger l’un des plus proches cousins de...

Documentaire Les animaux sauvages en captivité Iguane, mygale, requin… chez soi ou dans les parcs, on trouve une grande diversité d’espèces d’animaux sauvages élevés en...

Documentaire Les trois fondements de la puissance d’un lion La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...

Documentaire Loups VS bœufs musqués C’est la lutte à mort entre loups arctiques et bœufs musqués.

Documentaire Au Brésil avec les loutres géantes et les aras bleus Isabelle et Jean-François ont choisi de se rendre au Brésil au Pantanal, un biotope vaste comme la moitié de...

Documentaire Les secrets de l’abeille noire Cette amoureuse des fleurs travaille de manière folle.

Documentaire Quatre ratonneaux découvrent le monde pour la première fois À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...

Documentaire Cet homme raconte comment il s’est fait attaquer par un coyote en pleine nuit Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...

Documentaire Les gardiens des crocodiles américains Dans le sud de la République Dominicaine, près de la frontière haïtienne, s’étend un immense lac d’eau salée, le...

Documentaire Faut-il encore faire des tests sur les animaux? Pourra-t-on un jour se passer complètement de l’expérimentation animale? En attendant à quoi ressemble concrètement la vie d’un mammifère...