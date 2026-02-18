Cette araignée sauteuse vit dans des conditions extrêmes, sur un massif de l’Himalaya.
Cette araignée sauteuse vit dans des conditions extrêmes, sur un massif de l’Himalaya.
Cet oiseau des forêts tempérées valdiviennes est terriblement agile et ne refuse jamais une petite collation.
Les cachalots dorment à la verticale et se font des câlins.
Une découverte faite en 1977 en Alaska pourrait-elle nous donner un indice sur cette mystérieuse série d’attaques ?
La fourmi balle de fusil est l’une des plus grandes espèces de fourmi au monde.
Majestueux, puissants et fascinants, les éléphants ne cessent d’étonner par leurs comportements hors du commun. Derrière leur silhouette imposante...
La nature ne cesse de nous émerveiller par ses trésors insoupçonnés, et parmi eux, la capacité de régénération de...
Le phoque gris n’a pas la fibre paternelle ! Chaque mâle dévore en moyenne 12 petits par an malgré...
Le jeu est une composante importante de la vie animale. Pourtant, ce n’est pas une activité essentielle à la...
On connaît bien les abeilles à miel domestiques et leurs colonies très hiérarchisées, mais leurs cousines sauvages sont moins...
L’aigle royal (Aquila chrysaetos) est l’un des oiseaux de proie les plus emblématiques et majestueux du monde. Réputé pour...
À partir de mai, sur l’île de Kyushu, Sud Japon, on croise bon nombre d’écoliers qui pataugent joyeusement dans...
Le grand requin blanc compte parmi les créatures les plus redoutées au monde, au point que les plongeurs n’ont...
Ce sont des chameaux, ils ont 2 bosses, ils résistent à tout, aux déserts arides, aux grands froids, aux...
Pleine de vie, la plage attire non seulement les vacanciers qui s’y prélassent mais également de nombreux animaux aux...
L’argentinosaurus est la plus grande créature terrestre de tous les temps, plus grand que toutes les espèces de dinosaures....
La garde d’animaux pendant les vacances est un marché en plein essor, avec des services de pet-sitting en ligne...
Du Québec à la Floride, la côte Est de l’Amérique du Nord est parsemée d’une immense forêt. Mais l’homme...
En Angleterre, une équipe de scientifiques examine de très près les comportements d’un groupe de chats.
Dans le Cerrado, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la protection du félin tacheté. Cet épisode se...
Pour savoir quelle stratégie mettre en place, les experts doivent d’abord identifier l’espèce du reptile. Une erreur pourrait leur...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site