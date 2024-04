Podcast

Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, nous parle des cétacés, cet étonnant groupe de mammifères marins dont on commence juste à décrypter les interactions. Les cétacés, regroupant des espèces aussi fascinantes que les baleines, les dauphins et les marsouins, constituent un ensemble remarquable de mammifères marins évoluant dans les océans du monde entier. Leur diversité est étonnante, tant en termes de taille que de comportement, et leur importance dans les écosystèmes marins est cruciale.

L’un des aspects les plus impressionnants des cétacés est leur capacité à s’adapter à des environnements variés. Des baleines bleues, les plus grandes créatures vivantes sur Terre, aux dauphins agiles et sociaux, ces animaux ont développé des adaptations uniques pour survivre et prospérer dans les océans, souvent inhospitaliers. Leurs corps fuselés, leurs nageoires et leurs capacités de plongée en font des prédateurs redoutables.

En outre, les cétacés jouent un rôle crucial dans les écosystèmes marins. En tant que prédateurs de haut niveau, ils contribuent à réguler les populations de poissons et d’autres espèces, maintenant ainsi l’équilibre délicat des océans. Leurs migrations saisonnières peuvent également avoir un impact sur les communautés côtières, apportant des nutriments essentiels et soutenant la biodiversité locale.