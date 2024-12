Podcast

Le déclassement du loup au sein de la convention de Berne, désormais « protégé » et non plus « strictement protégé », ravive les débats. Avec 1.013 individus recensés en France, le canidé joue un rôle clé pour la biodiversité, mais son retour perturbe le pastoralisme : 11.500 animaux d’élevage ont été attaqués en 2023.

Michèle Boudoin (éleveuse de brebis), Pauline Briand (journaliste), et Coralie Mounet (géographe) débattent des enjeux de cette décision et de la délicate recherche d’un équilibre entre conservation et cohabitation.