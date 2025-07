Documentaire

Il existe beaucoup d’ouvrages bien connus en Nouvelle-Calédonie, mais aucun n’a la notoriété qu’a le barrage de Yaté. Usine électrique fournissant le courant nécessaire pour la SLN, cet ouvrage pharaonique, construit sur un précédent barrage est un des plus grands de France. Sa construction avait fait couler de l’encre, son inauguration par le ministre de l’Outre-Mer passée presque sous silence. Il en a connu des cyclones, des sécheresses, des aventures. Presque 70 ans après le début de sa construction, il est toujours là, intact, trônant fièrement au-dessus de Yaté. Il a participé au paysage du village le plus isolé de la Nouvelle-Calédonie, marqué les esprits des gens venant l’admirer. Son lac en a laissé plus d’un ébahi et le décor qu’il a sculpté a fait le succès de la Gigawatt ! À la rencontre de ceux qui l’ont construit et ses descendants, Histoires d’Histoire, le barrage de Yaté.