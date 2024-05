Documentaire

En septembre 1985, Coluche a prononcé un discours marquant qui a résonné comme un premier cri de révolte contre la misère en France. L’initiative a germé dans l’esprit de cet humoriste engagé lorsqu’il a lancé cette phrase emblématique : « Et si on faisait un resto gratuit ? ». Cette simple suggestion a semé les graines d’une campagne de solidarité sans précédent.

Près de vingt ans plus tard, en 2005, cette idée a fleuri en une initiative concrète. La Campagne 2005 a vu naître un élan national de générosité, avec plus de 6 millions de repas offerts à ceux qui en avaient besoin. Mais plus que la simple distribution de nourriture, cette campagne a été le catalyseur d’un réseau associatif étendu dédié à l’aide et à l’insertion des plus démunis.

Le passé résonne encore dans les témoignages des bénévoles qui ont vu cette idée germer et s’épanouir. Le présent témoigne de l’impact durable de cette initiative, avec des milliers de personnes aidées chaque jour à travers le pays. Les bénéficiaires eux-mêmes, autrefois dans le besoin, partagent leurs histoires de transformation et de rédemption, grâce à cette main tendue dans leur heure la plus sombre.

Les hommes politiques aussi se sont ralliés à cette cause, reconnaissant l’importance cruciale de la solidarité dans la lutte contre la misère. Le « coup de gueule » initial de Coluche a donc engendré bien plus qu’un simple geste de charité. Il a semé les graines d’un changement social profond, mettant en lumière les failles de notre société et mobilisant les énergies pour y remédier. Ce documentaire raconte cette fabuleuse aventure humaine née de la générosité du plus populaire des saltimbanques de l’époque et de l’implication des 45 000 bénévoles qui poursuivent cet extraordinaire engagement citoyen.