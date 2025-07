Documentaire

Février 2003. Dans 6 pays d’Afrique australe, près de 20 millions d’êtres humains sont au bord de la famine. Le Malawi est, avec le Zimbabwe, le pays le plus touché : 6 millions de Malawites n’ont plus rien à manger et 3,6 millions ne survivent que grâce à une aide alimentaire massive distribuée par la PAM, le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies. Pourtant, en ce mois de février 2003, quand on traverse ce pays verdoyant aux collines couvertes de maïs et d’arbres fruitiers, on s’attend à tout sauf à rencontrer la famine. Alors comment le Malawi a-t-il pu en arriver là ? Le déficit en pluie des deux dernières saisons est-il la seule explication ? N’y-a-t-il pas aussi des raisons politiques et économiques au cauchemar que vit la majorité des Malawites ?

A travers une investigation dans les méandres du pouvoir, ce film enquête sur les véritables raisons qui ont provoqué entre février 2002 et février 2003 la mort de 30 à 40 000 personnes. Des aveux saisissants de hauts responsables mettent en évidence les manipulations qui ont permis aux dignitaires du régime de sabrer le champagne dans leurs riches villas alors que le peuple en est réduit à manger des racines toxiques.

Un documentaire d’Eric Elléna.