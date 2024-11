Article

L’invention de la télévision, comme beaucoup de grandes innovations techniques, est difficile à rattacher à une seule date précise. Elle découle d’un ensemble de recherches scientifiques menées dans plusieurs pays et s’étalant sur plusieurs décennies, débutant autour de l’année 1883.

C’est cette année-là que l’Allemand Paul Nipkow propose l’une des premières inventions en lien avec ce que nous connaissons aujourd’hui comme la télévision, en déposant le brevet numéro 30 105 pour son « télescope électrique ».

Ce dispositif, aussi appelé « télévision mécanique », consiste en un disque rotatif percé de trous qui laissent passer un rayon lumineux, permettant à la lumière d’atteindre une cellule de sélénium réactive.

Premières avancées et perfectionnements technologiques

Le dispositif imaginé par Nipkow est rapidement amélioré grâce à l’invention du tube cathodique par le physicien allemand Karl Ferdinand Braun en 1897. Ce tube cathodique, qui permet de mieux contrôler l’affichage des images, deviendra une composante essentielle dans l’évolution des technologies de la télévision.

Quelques années plus tard, en 1907, Boris Rosing, un inventeur russe, intègre et perfectionne l’usage de ce tube dans des expériences de transmission d’images, poussant encore plus loin les capacités de la télévision mécanique.

Cet axe de recherche, fortement influencé par des scientifiques allemands et russes, pose les premières bases de la télévision telle qu’on la concevra au siècle suivant.

Développement dans les pays anglo-saxons

À partir du début du XXe siècle, l’innovation en matière de télévision prend un nouvel essor dans les pays anglo-saxons, où les scientifiques et inventeurs intensifient leurs efforts pour améliorer la qualité et la faisabilité des transmissions télévisuelles.

Un inventeur écossais, John Logie Baird, se distingue par les résultats impressionnants qu’il obtient en s’appuyant sur la télévision mécanique de Nipkow et les tubes de Braun et Rosing. À l’automne 1925, Baird entreprend une série d’expériences où il tente de filmer et de transmettre en signaux électriques l’image d’une poupée de ventriloque, surnommée Stookie Bill.

Grâce à son acharnement, il parvient à ses fins et réalise, le 25 janvier 1926, une démonstration de sa télévision « électro-mécanique » au grand magasin Selfridges, situé sur Oxford Street à Londres, un établissement encore en activité aujourd’hui.

Vers la production industrielle de récepteurs de télévision

À la suite de cette démonstration, John Logie Baird se lance dans la production industrielle de récepteurs de télévision.

Ses premiers modèles, appelés televisors, présentent une image composée de trente lignes et mesurant cinq centimètres de diagonale. La production de ces televisors permet aux premiers foyers britanniques de découvrir la télévision à domicile dès 1930. Baird, en pionnier de la télévision moderne, établit un modèle de récepteur qui inspirera les innovations futures.

Avant cela, en septembre 1929, la British Broadcasting Corporation (BBC) expérimente déjà la diffusion de programmes en utilisant cette nouvelle technologie, ce qui marque le début de la télédiffusion en Angleterre.

L’implication des grandes entreprises et la télévision électronique

Les efforts de Baird ne restent pas isolés, et d’autres ingénieurs se tournent également vers les grandes compagnies de radiodiffusion et d’électronique pour poursuivre leurs recherches sur la télévision.

Aux États-Unis, la société Radio Corporation of America (RCA) investit des sommes considérables, jusqu’à 13 millions de dollars pendant la Grande Dépression, pour développer la technologie télévisuelle.

Un autre acteur majeur, Westinghouse, recrute l’ingénieur russe Vladimir Zworykin, qui travaille avec passion sur l’élaboration d’un système de télévision électronique. Zworykin défie les directives de sa hiérarchie pour créer, en 1929, le premier récepteur de télévision électronique, appelé le Kinescope.

Conclusion : une invention qui traverse les frontières

L’histoire de la télévision est donc celle d’un effort collectif impliquant plusieurs générations de scientifiques et d’inventeurs répartis sur plusieurs continents.

Grâce à des contributions diverses, la télévision a évolué de simples disques rotatifs à des systèmes électroniques sophistiqués, ouvrant la voie aux médias modernes et à une révolution dans la façon dont les individus partagent l’information et le divertissement.