Documentaire

On croit connaître André Malraux, ministre couvert d’honneurs, grand connaisseur d’art, auteur célèbre et célébré.

Pourtant cette façade dissimule un mystère entretenu par ce personnage génial et mythomane. Il y a du « Sphinx » chez Malraux, c’est l’un des artistes les plus insaisissables de son époque : journaliste anticolonialiste, délinquant, romancier, faux révolutionnaire en Chine, vrai colonel en Espagne. Il cherche jusqu’aux limites de la raison un sens au monde; sa vie est hantée par la mort qui frappe les siens.

Cette biographie est à la fois centrée sur le récit de cette existence romanesque et tragique et sur l’œuvre qu’elle cherche à éclairer par son biais. Elle tente de cerner l’éternel débat, quel rapport entre l’homme public et l’homme privé, entre le créateur et son œuvre ?

Un documentaire de René-Jean Bouyer.