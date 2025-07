Documentaire

Austin, capitale administrative de l’État du Texas, est aujourd’hui la ville la plus dynamique des États-Unis. Chaque jour 150 nouveaux habitants viennent s’y installer en quête d’un cadre de vie exceptionnel et d’une fiscalité avantageuse. Le Texas ne perçoit en effet pas d’impôts sur le revenu et des compagnies comme Apple, Tesla, Google ou Samsung y ouvrent des usines ultra-futuristes.

L’immobilier flambe, +25% en un an, et les habitants historiques des vieux quartiers latinos sont chassés du centre-ville par les nouveaux venus de la tech aux salaires à 5 chiffres. Les hippies hipsters fraichement débarqués de Californie viennent y trouver une des villes les plus progressistes des Etats Unis, dingue de nature et de musique live, ouverte à toutes les expériences.

Mais cette capitale du cool est située au cœur d’un état ultra conservateur. Les nouveaux venus y croisent le chemin des traditionnalistes religieux hostiles à l’avortement, anti-LGBT, et des cow-boys amateurs de gros calibres et de véhicules 4X4. Entre ces deux mondes les frictions sont nombreuses.

Un documentair de Gary Grabli et Tam Melacca.