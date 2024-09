Article

Une maison à la fois confortable, économique et respectueuse de l’environnement, en plus elle vous offre plusieurs bénéfices. Lorsque vous pensez à construire un habitat écologique, c’est penser à une maison de A à Z.

Un habitat écologique en bois massif

Qu’est ce qu’un pavillon en bois massif ? C’est une combinaison de la maison en rondins, en ossature bois et en madriers. Cette construction est solide, résistante, en plus elle vous offre une déco écolo esthétique. Ce type d’habitat écologique est encore peu développé en France, originaire de Finlande et utilisé en Autriche et en Allemagne.

Avantages :

Une excellente isolation thermique.

Les panneaux en bois conservent et renvoient très bien la chaleur.

Un confort acoustique maximal

Rapide à construire avec une bonne résistance dans le temps.

Une déco écolo originale et sophistiquée.

Pourquoi pas une maison en paille ?

La maison en paille est un habitat écologique confortable et sain, cette construction est l’une des techniques les plus utilisées en auto construction.

Avantages

Le coût avantageux (prix de paille entre 0.5 et deux euros) et la mise en œuvre simple.

Elle joue le rôle d’un bon isolant thermique et acoustique.

Les performances de cette matière permettent la réduction de la facture de chauffage jusqu’à la moitié.

Un habitat écologique en paille a un très faible impact sur l’environnement.

Résiste bien au feu

Une maison en acier

L’acier est un matériau de haute qualité et à faible coût.

Il possède une résistance exceptionnelle aux vents très violents.

L’acier est consistant aussi au feu, il connaît une excellente inertie thermique.Il est donc un matériau utilisé pour la construction de maison dans les pays chauds ainsi que les pays froids.

Quelle énergie choisir?

Quels critères pour les maisons aux énergies renouvelables ?