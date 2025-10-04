Documentaire

Devenir propriétaire, avoir son « chez soi », c’est le rêve de nombreux Français. Qu’il s’agisse d’acheter dans l’ancien, de choisir une maison sur plan ou encore de la construire soi-même, les solutions pour acquérir un bien immobilier sont multiples. Et dans la plupart des cas, c’est un véritable parcours du combattant !

Des visites pour dénicher la perle rare, en passant par les rendez-vous avec les banques pour obtenir un emprunt, jusqu’aux travaux qui n’en finissent pas, nous allons suivre quatre couples dans leur quête pour devenir propriétaire.

Zoé, 26 ans, et Charles-Hugo, 30 ans, veulent acheter un appartement à Paris. Face à un marché très tendu, où la demande est supérieure aux offres et où les prix frôlent les 10 000 euros le mètre carré, ils ont décidé de faire appel à un chasseur d’appartement pour les accompagner dans cette jungle de l’immobilier.

A 34 et 46 ans, Cécile et Gabriel, parents d’une petite fille, ont fait le choix d’acheter une maison sur plan dans la commune d’Arenthon, en Haute-Savoie. Les travaux ont pris plus d’un an de retard et ils ne savent toujours pas quand ils pourront récupérer les clés. Avec les autres propriétaires du futur lotissement, ils sont bien décidé à faire pression sur le promoteur pour accélérer les travaux.

En Auvergne, Frédéric et Emilie, eux, ont décidé d’auto-construire en partie leur maison. Pour faire des économies, le couple de trentenaires va réaliser l’ensemble du second oeuvre : de l’isolation, en passant par la plomberie et l’électricité, jusqu’aux finitions, ils vont devoir se débrouiller seuls. Un chantier titanesque qu’ils espèrent finir en huit mois.

Enfin, à 27 et 25 ans, Quentin et Charlotte ont pris la décision de s’éloigner du centre-ville de Bordeaux pour aller vivre à la campagne. Face à la flambée des prix dans la capitale bordelaise, c’était la seule solution pour acquérir la maison de leurs rêves. Un choix qui va avoir des répercussions sur le quotidien de Charlotte, qui devra faire désormais plus de 100 kilomètres par jour pour aller travailler.

Un reportage de Elise RICHARD.