Comment sécuriser ses biens pendant les vacances ?

Vous partez en vacances ? c’est une excellente nouvelle, à condition que vous puissiez partir l’esprit tranquille concernant votre maison et vos biens. Car laisser le logement lors de votre départ signifie de l’exposer à des risques pénibles, en particulier celui d’être cambriolé. Que faire pour ne pas être préoccupé tout le temps des vacances ?

La protection du véhicule

Vous auriez tort de ne pas garer votre véhicule dans un endroit fermé. Pour cela, vous avez le choix : dans votre garage si vous en avez un, ou celui de votre garagiste. Vous pouvez également mettre votre véhicule dans un parking privé et surveillé.

Si ce n’est pas possible, songez à contrôler si l’alarme de votre véhicule fonctionne. N’hésitez pas non plus à installer un antivol à votre volant, un accessoire peu coûteux et très efficace.

Enfin, vous pouvez opter pour un traceur GPS fonction alarme antivol, qui vous préviendra non seulement si votre véhicule a été volé mais qui vous enverra la position immédiate de celui-ci sur votre téléphone. Vous pourrez ainsi communiquer ces informations aux forces de l’ordre compétentes.

La protection des biens

Voici quelques conseils utiles avant de partir ; concernant vos biens de valeur, cachez-les dans un coffre-fort ou chez une personne de confiance. Et surtout, prenez-les tous en photos en guise de preuves pour l’assurance, juste au cas où…

Lorsque vous quittez le domicile, faites en sorte de ne pas rendre votre « absence » trop visible. Ne fermez pas tous les volets, et assurez-vous que quelqu’un relèvera votre courrier, pour éviter que celui-ci ne déborde de la boîte aux lettres.

Sur votre répondeur téléphonique, ne faites pas mention d’une absence définie. Il ne faut pas attirer l’attention sur votre départ.

Aujourd’hui, vous pouvez compter sur un grand nombre de modèles de caméras de surveillance connectées qui vous permettent ainsi de recevoir des alertes en cas d’intrusion (à noter que les modèles récents distinguent les animaux domestiques).

Enfin, profitez de l’offre « Opération Tranquillité Vacances », une initiative dont chacun peut bénéficier. Plusieurs jours avant de partir en vacances, vous pouvez remplir un formulaire en ligne ou vous rendre au commissariat / à la gendarmerie.

Elle permettra de bénéficier des services suivants :

Etre avertis lors d’anomalie constatée au logement

Des patrouilles surveillent le logement de façon systématique

En cas de problème, vous serez ainsi en mesure d’avertir des proches afin que les premières mesures urgentes puissent être entreprises, comme le remplacement d’une serrure ou un contact avec l’assurance.