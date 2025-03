Conférence

L’habitat est au cœur de la problématique de développement durable. Il représente avec la mobilité plus des deux tiers des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Il est souvent le premier poste de dépense des ménages. L’augmentation du prix des logements est un facteur d’exclusion et une source de déséquilibre de nos sociétés, notamment dans les zones à forte pression foncière comme en Savoie ou Haute-Savoie, et tout spécialement sur le territoire du Grand Genève. Il existe aujourd’hui une autre façon d’habiter : le logement coopératif. Il s’agit de construire à la fois mieux et moins cher des logements adaptés à l’évolution des besoins d’un mode de vie durable. Entre modèle locatif et propriétaire classiques, la coopérative d’habitants pourrait présenter le « meilleur des deux mondes » et permettre d’innover sans spéculer. Il symbolise une 3e voie d’accès au logement, avec des vertus et des caractéristiques observées en Suisse, où il est très développé, ou en France, où il commence à émerger.