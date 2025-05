Podcast

Thomas Rozec se rend à Quiberon, dans le Morbihan, une station balnéaire de presque 5000 habitants qui constitue également un espace productif et un bassin d’emplois important. Mais, comme sur l’ensemble du littoral breton, la question de l’accès au logement pour les actifs et les classes moyennes se pose. Le prix du m2 ne cesse d’augmenter dans cette commune qui pourtant ne manque pas de logements mais dont 66% du parc foncier est constitué de résidences secondaires. Alors, comment favoriser la location de longue durée ? Comment concilier résidences secondaires et présence à l’année ? Élus et experts nous détaillent les enjeux et dispositifs à l’essai dans cette Petite ville de demain.