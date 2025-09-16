Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Espagne, des maisons à moitié prix Les prix ici ont baissé de 50% Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret

Article Quel type de sol est le plus facile à installer ? Lorsqu’il s’agit de choisir le type de sol le plus facile à installer, plusieurs options se distinguent par leur...

Article Comment rénover un parquet ? Rénover un parquet est une tâche qui peut sembler intimidante, mais avec les bonnes techniques et un peu de...

Article Comment éloigner les insectes de la maison ? Les insectes peuvent être une véritable nuisance dans nos maisons. Qu’il s’agisse de fourmis, de mouches, de moustiques ou...

Documentaire Rénovation énergétique: des milliards mal dépensés ? Pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi aider les Français à réduire leur facture de chauffage, le président...

Article Pompe à chaleur : comment elle fonctionne et quelle utilité ? Dans notre quête incessante de solutions écologiques pour les problèmes d’énergie, les pompes à chaleur sont apparues comme une...

Article Quatre bonnes raisons de choisir une tête de lit en bois pour votre chambre Choisir une tête de lit en bois pour votre chambre peut transformer à la fois l’esthétique et la fonctionnalité...

Documentaire Un squatteur dans ma maison Ils sont démunis face aux squatteurs qui occupent leur maison ou leur appartement. Dans Envoyé spécial, des propriétaires, comme...

Documentaire Etonnant : ils récupèrent des emballages pour décorer leur intérieur ! Marie est décoratrice d’intérieur. Sa mission : donner une seconde vie aux intérieurs. Camille est étudiant et souhaite avoir...

Documentaire Construire sa maison : un rêve ou un cauchemar ? Aujourd’hui, 50% des Français sont propriétaires de leurs résidences principales. Malgré la hausse des prix de l’immobilier, l’achat d’une...

Article Guide express pour l’entretien impeccable de votre terrasse Entretenir une terrasse n’est pas seulement une question d’esthétique, mais aussi de durabilité. Une terrasse bien entretenue peut transformer...

Documentaire Quand les résidences secondaires font exploser les prix Les jeunes actifs ont de plus en plus de difficulté à se loger, en particulier dans les zones touristiques,...

Documentaire Fermob : la nouvelle star du mobilier de jardin Ce sont des chaises de bistrot qui ont conquis les jardins du monde entier et qui sont… françaises !...

Documentaire Déco : des idées lumineuses pour intérieurs sombres Chez vous, vous manquez de lumière naturelle. Vous travaillez dans des locaux ou bureaux mal éclairés ou éclairés seulement...

Article Comment purifier sa maison ? Purifier sa maison est un geste important pour instaurer un environnement sain et harmonieux, tant sur le plan physique...

Documentaire À la campagne, les bruits de la discorde Sur l’île d’Oléron, le chant du coq Maurice était au cœur d’une bataille judiciaire en 2019. Aujourd’hui, la loi...

Conférence La clim, une solution pour bien vivre le réchauffement climatique ? Le dérèglement climatique, qui entraîne notamment des vagues de chaleur de plus en plus fortes et fréquentes induit des...

Documentaire Ma maison travaille pour moi Pourquoi laisser sa maison « dormir » quand elle pourrait vous rapporter de l’argent sans rien faire ou presque ? On...