Bungalows, cabanons, chalets, une solution plus économique qu’une résidence secondaire. Le confort y est souvent rudimentaire, parfois même sans eau ni électricité. Pour construire ces petites habitations il faut respecter quelques règles. Qu’est ce qui séduit ces Robinsons des temps modernes ?Rencontre avec des amoureux de cabanons dans leur petit coin de paradis.
Réalisateur : Guillaume Fleuret