Documentaire

Depuis la loi Climat, le Diagnostic de performance énergétique (DPE) est devenu obligatoire pour classer les logements de A à G selon leur isolation et leur consommation. À partir du 1er janvier 2025, la vente ou la location des logements classés G, appelés passoires thermiques, est interdite. Mais derrière cet outil écologique se cache un business opaque : faux diagnostics, fraudes, contrôles inefficaces et résistances du secteur immobilier.

Entre enjeux politiques, pressions des propriétaires et souffrance des locataires, le DPE révèle les limites de la transition énergétique française.

Enquête sur un business devenu trop juteux pour être honnête.