Une conférence pour explorer l’art de créer des écosystèmes luxuriants, diversifiés et durables, inspirés par les forêts naturelles. Un expert de l’Association Jardin-Forêt Suisse partagera ses connaissances sur la conception, la gestion et les bienfaits des jardins-forêts, aussi appelées forêts comestibles. Des perspectives pour cultiver un lien harmonieux avec la nature dans son propre jardin.