Un jardin forêt ultra productif et sans effort, cela peut sembler utopique, et pourtant, c’est une réalité de plus en plus accessible grâce aux principes de la permaculture et à l’observation fine des écosystèmes naturels.
Un jardin forêt ultra productif et sans effort, cela peut sembler utopique, et pourtant, c’est une réalité de plus en plus accessible grâce aux principes de la permaculture et à l’observation fine des écosystèmes naturels.
Laissez-vous séduire par le charme des villages de Noël et découvrez comment ce classique de la décoration peut apporter...
Lorsqu’il s’agit de choisir un revêtement pour les sols et les murs, beaucoup de personnes hésitent entre le carrelage...
Dans cette ville, on plonge dans une autre dimension
Quand les querelles de voisinage tournent à la guerre, les conciliateurs de justice interviennent pour apaiser les tensions et...
Nos ouvriers nous lâchent en pleine rénovation
Pour chacun d’entre eux, c’est le projet d’une vie : devenir propriétaire, avoir sa maison ou son appartement. Un...
Résumé des points abordésUn besoin urgent ou planifié ? Changer un chauffe-eau peut vite devenir une contrainte : recherche...
Devenir propriétaire, avoir son « chez soi », c’est le rêve de nombreux Français. Qu’il s’agisse d’acheter dans l’ancien,...
Pour assurer la protection de votre maison, il est essentiel d’éviter les problèmes liés aux serrures de porte. En...
Une maison témoin ressemble le plus souvent à une couverture de magazine. Meubles design, style épuré. Les promoteurs s’en...
L’intégration de testeurs de phase intelligents dans les maisons connectées offre de nombreux avantages significatifs en termes de sécurité,...
Les cafards fascinent et dégoûtent à la fois. En milieu urbain ou rural, ils sont synonymes de prolifération rapide,...
Le sol en béton extérieur est un élément clé dans l’aménagement d’une terrasse, d’une allée de jardin, d’un garage...
L’ouverture d’un mur porteur est un projet de rénovation ou d’aménagement qui nécessite une attention particulière, car il touche...
Une question se pose avant tout : pourquoi actuellement la tendance amérindienne suscite de plus en plus l’intérêt de nombreux...
De plus en plus de personnes considèrent le passage à l’énergie verte pour alimenter leur maison. L’énergie verte, ou...
IHE Énergies est une entreprise clé dans le domaine des solutions d’énergie renouvelable, spécialisée dans l’installation de panneaux solaires...
Bienvenue à Tours – une ville pittoresque située dans la vallée de la Loire, connue pour ses châteaux emblématiques,...
Le couloir est souvent synonyme de perte de place. Souvent étroit, on ne peut y rajouter de meuble. Et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site