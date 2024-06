Documentaire



On avait pour habitude de les voir en discothèque ou sur les grandes enseignes mais les LED arrivent chez nous, et dans toutes les pièces de la maison. Ces petites diodes électroluminescentes consomment très peu d’énergie et ne chauffent pas. Elles existent en couleur et sont ainsi idéales pour la déco. Ça ne coûte pas très cher et l’effet est garanti. C’est la tendance déco du moment. Un documentaire de Jessica LIA.