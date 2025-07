Documentaire

Aujourd’hui, une centrale de béton est capable de sortir 500 formules de bétons différents. En remplaçant les cailloux par des fibres, des billes de polystyrène ou des copeaux de bois, le béton est plus souple, plus léger et tout aussi résistant. Les Français ont longtemps boudé le béton pour les constructions extérieures. Depuis quelques années on assiste au retour du béton, mais cette fois à l’intérieur des maisons.

Un documentaire de Florent Quet.