Article Comment prendre soin de son installation de plomberie ? Prendre soin de votre installation de plomberie est essentiel pour assurer son bon fonctionnement et éviter des réparations coûteuses....

Article L’importance de l’environnement dans la qualité d’un bien immobilier Résumé des points abordésAu-delà des murs : l’environnement comme critère essentielPourquoi l’environnement influence la valeur perçue d’un bienL’environnement, un...

Documentaire Dettes, galères, sueur : prêts à tout pour une maison La majorité des Français rêve d’avoir une maison bien à soi, mais la flambée des prix de l’immobilier assombrit...

Conférence Santé & habitat Alors que les Français vivent 80% de leur temps en lieux clos (logement, lieu de travail, voiture, transports…), la...

Article Dépannage de chauffage à Paris : quand faire appel à un chauffagiste ? Le chauffage est un élément essentiel dans chaque logement parisien, surtout en période hivernale. Entre le confort thermique et...

Article VMC ou ventilation naturelle : quelle solution pour votre logement ? Dans le domaine de la construction et de la rénovation, le choix du système de ventilation est crucial pour...

Documentaire Exterminateur de souris, les 7 critères de choix d’un bon spécialiste Faites-vous face à une infestation de souris dans votre maison ? Le meilleur moyen pour régler rapidement le problème est...

Article Comment faire pousser des herbes aromatiques dans son jardin ? Il est souvent dit que la meilleure façon de découvrir un nouvel ingrédient est de l’inclure dans sa cuisine....

Documentaire Comment avoir la douche de ses rêves ? Il y a plein de solutions pour se doter d’une douche, exemple d’un gros bricolo qui fait sa douche...

Documentaire Comment relooker les fauteuils de nos grands-mères Des fauteuils Voltaire argentés, des Louis XV modernisés ! Les fauteuils de nos grand-mères reviennent à la mode. Mais...

Article Pourquoi une bonne installation électrique est essentielle dans une maison ? Une installation électrique bien conçue est essentielle dans une maison pour garantir à la fois la sécurité, le confort...

Article Trouver votre nouveau lieu de vie avec Bien dans ma ville Face à la flambée des prix de l’immobilier dans les grandes villes, le choix du lieu de vie s’avère...

Article Comment obtenir une contre-expertise suite à un sinistre incendie ? Suite à un sinistre (que ce soit un incendie, un dégât des eaux ou autre) couvert par votre assurance,...

Documentaire Stickers : l’art du camouflage à la maison Nous possédons tous dans notre maison des objets indispensables ou des parties de mur qu’on adore mais dont la...

Documentaire Viager : ces acheteurs patientent jusqu’à la mort du vendeur Vendre ou acheter en viager, une pratique encore taboue, car pour certains cela revient à parier sur la mort...

Documentaire Mal-logement : vivre dans des conteneurs Le fléau du mal-logement n’épargne pas l’Allemagne. Outre-Rhin, les exclus du marché de l’immobilier sont obligés de se rabattre...