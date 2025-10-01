Prendre soin de votre installation de plomberie est essentiel pour assurer son bon fonctionnement et éviter des réparations coûteuses....
Résumé des points abordésAu-delà des murs : l’environnement comme critère essentielPourquoi l’environnement influence la valeur perçue d’un bienL’environnement, un...
La majorité des Français rêve d’avoir une maison bien à soi, mais la flambée des prix de l’immobilier assombrit...
Un logement deux fois moins cher qu’à Paris
Alors que les Français vivent 80% de leur temps en lieux clos (logement, lieu de travail, voiture, transports…), la...
Le chauffage est un élément essentiel dans chaque logement parisien, surtout en période hivernale. Entre le confort thermique et...
On rêve tous d’un déménagement comme celui-là
Dans le domaine de la construction et de la rénovation, le choix du système de ventilation est crucial pour...
Faites-vous face à une infestation de souris dans votre maison ? Le meilleur moyen pour régler rapidement le problème est...
Il est souvent dit que la meilleure façon de découvrir un nouvel ingrédient est de l’inclure dans sa cuisine....
Il y a plein de solutions pour se doter d’une douche, exemple d’un gros bricolo qui fait sa douche...
Des fauteuils Voltaire argentés, des Louis XV modernisés ! Les fauteuils de nos grand-mères reviennent à la mode. Mais...
Une installation électrique bien conçue est essentielle dans une maison pour garantir à la fois la sécurité, le confort...
Face à la flambée des prix de l’immobilier dans les grandes villes, le choix du lieu de vie s’avère...
Suite à un sinistre (que ce soit un incendie, un dégât des eaux ou autre) couvert par votre assurance,...
Nous possédons tous dans notre maison des objets indispensables ou des parties de mur qu’on adore mais dont la...
Vendre ou acheter en viager, une pratique encore taboue, car pour certains cela revient à parier sur la mort...
Le fléau du mal-logement n’épargne pas l’Allemagne. Outre-Rhin, les exclus du marché de l’immobilier sont obligés de se rabattre...
Ils sont démunis face aux squatteurs qui occupent leur maison ou leur appartement. Dans Envoyé spécial, des propriétaires, comme...
Du rêve à prix d’or ! La Côte d’Azur est devenue l’une des régions les plus prisées des milliardaires...
