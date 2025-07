Documentaire

L’échange de maison pour les vacances, c’est connu. Mais échanger sa maison définitivement, ça l’est beaucoup moins ! Et pourtant, c’est possible. Avec la crise de l’immobilier, et les difficultés grandissantes pour vendre ou acheter, de plus en plus de personnes se tournent vers les transactions alternatives. L’échange immobilier ça prend moins de temps et surtout, ça coûte moins cher. Encore faut-il trouver le partenaire idéal.

Un documentaire d’Edouard Mounier