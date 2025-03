Documentaire

Face à la flambée des factures d’électricité, certains cherchent des solutions plus économiques et écologiques. Si des appareils basse consommation existent, cela ne suffit pas toujours. Ingénieux, des particuliers ont développé des systèmes alternatifs pour réduire leur consommation. Chauffage, lave-linge, four… avec des outils simples et abordables, il est possible de produire et consommer autrement. Ce reportage explore ces astuces ludiques et durables pour alléger la facture énergétique.