Documentaire

Au rythme actuel des ventes, la France devrait compter d’ici la fin de l’année deux millions de piscines privées, un record en Europe ! Et si ce rêve devient plus accessible, on le doit à un certain type de piscine : la piscine hors sol, moins chère qu’un bassin enterré, moins basique qu’un modèle gonflable. Avec des premiers prix qui démarrent dès 100 euros, que peut-on espérer comme produit ? Grâce à quelles inventions ou méthodes commerciales les fabricants parviennent-ils à se démarquer et faire grimper la note ? Plongée au coeur d’un marché en plein remous !

Un documentaire de Frédéric Audran.