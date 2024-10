Article

Au cours des mois d’hiver, les températures froides exigent un chauffage quotidien de la maison, ce qui assèche l’air ambiant et engendre des effets négatifs à votre santé et celle de votre entourage. Pour y remédier, un humidificateur d’air vous sera très utile ! Un tel appareil vous favorise une meilleure respiration, un sommeil de qualité et des pures sensations de bien-être.

Bienfaits d’un humidificateur d’air

Savez vous que lorsque l’air devient trop sec dans une pièce ceci pourra assécher votre peau, votre gorge et augmenter les risques d’attraper un rhume ou une grippe ?

Les animaux et les plantes souffrent également de ce manque d’humidité dans l’air, les objets d’art et les meubles en souffrent aussi.

Un humidificateur d’air permet de compenser simplement et efficacement l’air trop sec et de diffuser une bouffé d’air pur et sain dans toutes les parties de la maison. Un tel système ne pourra vous faire que du bien pendant l’hiver ! Vous pouvez même l’installer dans la chambre de votre bébé pour éviter les rhumes et les autres infections respiratoires.

Quel humidificateur d’air choisir pour votre maison?

Tout dépond de la température de votre intérieur et le moyen de chauffage que vous utilisez. Sur le marché, il existe actuellement un large choix de systèmes d’humidification d’air. Chacun a ses propres spécificités et ses atouts : humidificateur d’air à vapeur chaude, froide, par ultrasons ou par lavage d’air.

À vous de choisir celui le plus adapté à votre pièce et à vos besoins.

Humidificateur d’air à vapeur chaude

Ce type d’humidificateur est recommandé pour les grands espaces. C’est le moins fragile des humidificateurs et le plus efficace pour maintenir le bon taux d’humidité dans votre pièce.

Il permet de bouillir l’eau et la libérer sous forme de vapeur douce et saine, sans bactérie ni champignon.

Humidificateur d’air à vapeur froide

C’est l’humidificateur le plus utilisé en France. C’est une exception française puisque le reste des pays d’Europe favorisent les techniques d’évaporation ou la vapeur chaude.

Nous vous conseillons de le privilégier dans les pièces les plus chauffées de la maison notamment le bureau ou la chambre de votre enfant. L’humidificateur d’air à vapeur froide, améliore la respiration de votre enfant surtout pendant son sommeil, sans risque de brulure grâce à sa technologie à vapeur froide. N’hésitez pas de l’utiliser aussi dans les endroits où vos plantes vertes pourront souffrir des fortes températures.

C’est un système de ventilation par excellence, il diffuse une vapeur froide et saine qui s’échappe rapidement dans l’air ambiant.

Humidificateur d’air par ultrasons

Si vous appréciez la discrétion et l’efficacité de la vaporisation à froid, utilisez le système par ultrasons. En fait, l’humidificateur d’air par ultrasons est le plus joli et le plus simple d’usage. Un véritable plaisir pour les yeux et le corps surtout en voyant ces jolies brumes se diffusent dans l’air.

Son efficacité se ressent tout de suite au niveau de la respiration. Il est particulièrement silencieux, c’est pour cette raison que nous vous conseillons de l’utiliser au niveau de la chambre de votre bébé. De même, essayez toujours d’éloigner l’appareil de votre petit bambin.

Le laveur d’air

Tout comme la pluie nettoie naturellement l’air, le laveur d’air utilise un système à disque en rotation dans l’eau pour nettoyer les impuretés comme la poussière, le pollen, atomes existant dans l’air. Il est complètement naturel, donc, ne nécessite aucun consommable.

De plus, cet humidificateur d’air fonctionne selon un principe de rétroaction. Plus l’air est sec plus il humidifie et inversement. Voici, une solution efficace et écologique qui enchantera certainement les adeptes de la déco écolo!

Quelques précautions d’emploi

Pour garder votre humidificateur d’air le plus longtemps possible, suivez ces astuces :

Pensez à toujours détartrer votre appareil.

Nettoyez et changez régulièrement l’eau du réservoir.

N’hésitez pas à changer la cartouche anticalcaire tous les six mois.

Sans plus tarder, choisissez l’humidificateur d’air le plus adapté à votre intérieur et profitez d’une ambiance fraiche et relaxante tout au long de la saison hivernale.